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Тюменские депутаты проголосуют за нового мэра

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Депутаты гордумы Тюмени нового созыва на первом заседании выберут мэра. На пост претендуют временно исполняющий обязанности главы администрации Руслан Кухарук и заместитель директора областного департамента имущественных отношений Владимир Третьяков.

Система управления городом изменится. Ранее главой был спикер думы, который выполнял представительские функции, а муниципалитетом управлял глава администрации. Теперь мэр города будет один, поясняет ИА «Ура.ру».

Также стало известно, что комиссия по депутатской этике и регламентным процедурам Тюменской облдумы контролирует депутатов по статьям доходов и расходов. Мониторинг проводится по итогам каждого из совещаний. Его результаты направляются всем госслужащим, отмечает портал «Наш город».

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