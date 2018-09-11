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Появилось видео с места смертельного и массового ДТП под Москвой

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места столкновения пяти автомобилей под Москвой.

ДТП произошло на Минском шоссе. Как видно на кадрах записи, один автомобиль буквально разорвало на части после столкновения. 

Сообщается об одном погибшем в аварии.

Ранее, 11 сентября, сообщалось еще об одном крупном ДТП в Москве на Варшавском шоссе. Столкнулись пять легковых автомобилей, два грузовика и междугородний автобус.

Предположительно, водитель грузовика уснул за рулем и въехал в семь автомобилей, которые остановились перед запрещающим сигналом светофора. В результате аварии один человек погиб и еще шесть пострадали.

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