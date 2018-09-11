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Лайтбоксы и напольная разметка появились на всех станциях МЦК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На всех платформах Московского центрального кольца (МЦК) появились световые указатели и новая напольная разметка. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Новшества помогут пассажирам ориентироваться и упростят посадку на поезда «Ласточка». Так, места остановки первого и последнего вагонов выделены ярко-желтой разметкой, аналогично отмечены зоны открытия дверей. Разметка также подскажет маломобильным пассажирам МЦК, где остановка вагонов для проезда в кресле-коляске. На платформах установлены указатели для тех, кто перевозит в «Ласточках» велосипеды, пишет сетевое издание m24.ru.

Помимо этого, на всех платформах установили светящиеся указатели — лайтбоксы, которые информируют пассажиров о направлении движения составов, ближайших станциях, а также о том, куда следует обращаться, если пассажир забыл вещи в «Ласточке» или кто-то на платформе почувствовал себя плохо, пишет сайт kp.ru. Специалисты подчеркивают, что лайтбоксы более надежны и полезны, нежели традиционные наклейки на столбах.

В конце июля в Москве началось строительство четырех переходов через МЦК.

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