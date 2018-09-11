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Инженеры научили робота различать предметы

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Фото: Massachusetts Institute of Technology
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Команда из Лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT) спроектировала робота, способного «смотреть» на предметы, которые он никогда раньше не видел, «понимать» их форму и выполнять простые действия по их перемещению. Об этом сообщил в понедельник, 10 сентября, сайт института MIT News.

Такая система получила название Dense Object Nets.

Робот осматривает объект под разными углами, и нейросеть распознает его как совокупность точек в системе координат. Сеть учится присваивать каждой точке объекта уникальное значение – координату. Робот способен осуществлять простые классификации предметов, а также их частей и затем выполнять с ними несложные манипуляции. К примеру, нейросеть умеет идентифицировать ботинки только коричневого цвета. Вдобавок, механическая рука способна по команде подхватывать, поднимать и перемещать выбранные ботинки за язычок.

«Многие подходы к манипуляции машин с физическими объектами не способны учитывать различные положения частей объекта в пространстве, – заявил Лукас Мануелли (Lucas Manuelli), один из сотрудников Лаборатории. – Существующие алгоритмы не позволяют роботу взять чашку за ручку, особенно если чашка лежит на боку или перевернута вверх дном».

Команда заявляет о широких возможностях применения изобретения. Робота можно использовать как в промышленном производстве, так и в домашнем хозяйстве, например, для уборки помещения.

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