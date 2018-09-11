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Астраханский ролик получил приз на фестивале «Я против экстремизма»

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Жительница расположенного под Астраханью села Красный Яр Екатерина Мартынова заняла первое место на Всероссийском онлайн-фестивале социальных видеороликов «Я против экстремизма». Он проводится уже во второй раз.

Работа «Война против беззащитных!» стала лидером голосования, отмечает «Астрахань 24». Победительница получила в подарок профессиональную камеру GoPro.

Напомним, уголовное дело о пытках током возбудили против замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева. Отмечается, что медики выявили на теле потерпевшего кровоподтеки и следы контакта с проводником электрического тока.

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