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Школа арт-менеджмента открывается в Самаре

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В Самаре запускают первый акселератор проектов и бесплатную  образовательную  программу в сфере культуры. В школе арт-менеджмента INTELLART можно будет получить знания и опыт работы над собственными проектами, лучшие из них будут реализованы в первом полугодии следующего года.

Ученики создадут команды совместно с авторитетными экспертами и модераторами в сфере культуры. В декабре состоится питч-сессия, где выберут обладателей грантов от ТЦ «Мега», пишет НИА «Самара».

Как стало известно в начале сентября, у центрального стадиона в подмосковном Одинцово появилось граффити с оленями. Его автор — местный художник Дмитрий Левочкин. Он в абстрактной форме изобразил символ этого города — оленя.

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