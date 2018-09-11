Школа арт-менеджмента открывается в Самаре

В Самаре запускают первый акселератор проектов и бесплатную образовательную программу в сфере культуры. В школе арт-менеджмента INTELLART можно будет получить знания и опыт работы над собственными проектами, лучшие из них будут реализованы в первом полугодии следующего года.

Ученики создадут команды совместно с авторитетными экспертами и модераторами в сфере культуры. В декабре состоится питч-сессия, где выберут обладателей грантов от ТЦ «Мега», пишет НИА «Самара».

Как стало известно в начале сентября, у центрального стадиона в подмосковном Одинцово появилось граффити с оленями. Его автор — местный художник Дмитрий Левочкин. Он в абстрактной форме изобразил символ этого города — оленя.