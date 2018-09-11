Школу художественной гимнастики создадут в Новосибирске

В Новосибирске планируют создать Спортивную школу художественной гимнастики. Школа начнет работу в этом году в статусе областного государственного автономного учреждения (ГАУ). Решение о создании спортивной школы было принято на заседании правительства региона, которое состоялось в понедельник, 10 сентября.

Как сообщает сайт правительства региона, школа будет арендовать помещение в спортивно-оздоровительном комплексе «Армада-Клуб» в поселке Краснообск. Реализовать проект планируют уже в этом году, пишет Сибирское агентство новостей.

По словам руководителя департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, на начальном этапе подготовки в школе будут заниматься 130 человек. На тренировочном этапе их количество увеличится до 206 спортсменов, а на этапе спортивного совершенствования в школе гимнастики будут обучаться 26 гимнастов.

«Армада-Клуб», в котором планирует базироваться школа был открыт в первых числах сентября. Стоимость реализации проекта составила 784 млн рублей.