Калининград вошел топ-5 городов по посещаемости матчей ФНЛ

Калининград признали одним из самых посещаемых болельщиками городов в рамках матчей Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ). Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

В среднем матчи ФНЛ, которые проходят на стадионе «Калининград», посещают 9110 человек. По этому показателю у Калининграда — четвертое место, уточняет Калининград.Ru. Первое занимает Волгоград, где на стадион приходит в среднем 28 670 зрителей.

Также в первую пятерку входят Саранск, Нижний Новгород и Хабаровск. Так, на матчи в Нижнем Новгороде и Саранске приходят от 27 до 31 тыс. болельщиков.

Специалисты отмечают: интерес к футболу у зрителей вырос на фоне прошедшего в России мундиаля.