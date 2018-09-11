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Калининград вошел топ-5 городов по посещаемости матчей ФНЛ

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Калининград признали одним из самых посещаемых болельщиками городов в рамках матчей Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ). Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

В среднем матчи ФНЛ, которые проходят на стадионе «Калининград», посещают 9110 человек. По этому показателю у Калининграда — четвертое место, уточняет Калининград.Ru. Первое занимает Волгоград, где на стадион приходит в среднем 28 670 зрителей.

Также в первую пятерку входят Саранск, Нижний Новгород и Хабаровск. Так, на матчи в Нижнем Новгороде и Саранске приходят от 27 до 31 тыс. болельщиков.

Специалисты отмечают: интерес к футболу у зрителей вырос на фоне прошедшего в России мундиаля.

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