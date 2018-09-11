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Поклонская предложила установить День освобождения Крыма от фашистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ряд депутатов Госдумы, включая Наталью Поклонскую, внесли в нижнюю палату парламента законопроект о новой памятной дате в России.

Депутаты предлагают сделать 12 мая Днем полного освобождения города-героя Севастополя и республики Крым от немецко-фашистских захватчиков, пишет «РИА Новости».

Предполагается, что законопроект дополнит федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

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В пояснительной записке авторы документа отметили, что наступательная операция в Крыму проходила в 1944 году. Однако освобождением Севастополя 9 мая 1944 года бои на полуострове не завершились.

Приморская армия, 19-й танковый корпус  и 10-й стрелковый корпус 51-й армии взяли штурмом последний рубеж противника и вышли на мыс Херсонес 12 мая.

Благодаря этому завершился разгром немецкой группировки в Крыму. По мнению авторов инициативы, принятие документа будет способствовать воспитанию молодежи в духе патриотизма.

В случае принятия законопроекта это будет не первая памятная дата, касающаяся непосредственно Крымского полуострова. Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

Киев и ряд западных стран считают полуостров временно оккупированной территорией. Согласно украинским законам, посещать на эту территорию можно только с разрешения Киева. В случае его отсутствия за посещение Крыма ограничивается въезд на Украину.

Москва неоднократно отмечала, что в ходе референдума были соблюдены все международные нормы. Путин также не раз заявлял, что «вопрос Крыма закрыт».

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