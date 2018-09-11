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Брянского студента осудили за посты в соцсетях

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Суд в Брянске приговорил студента к двум годам лишения свободы условно за публикацию на странице в социальных сетях аудиозаписей и графических изображений, унижающих человеческое достоинство. Молодого человека обвиняли по статье о возбуждении вражды.

Размещение контента происходило в декабре 2016 года – январе 2017 года. Посты были посвящены группе лиц, выделенной по национальному и расовому признакам, информирует NASHBRYANSK.RU. Испытательный срок для осужденного составит один год.

На прошлой неделе в Волгограде задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в соцсети. Она размещала информацию о продаже одежды и обуви, а после получения денежных средств переставала выходить на связь.

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