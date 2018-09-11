Выставка полотен лучших художников России пройдет в Орле в ноябре

В Орле 10 ноября откроется Всероссийская художественная выставка «Образ Родины IV». Ее приурочат к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

Экспозиция разместится на семи площадках. В ней будут представлены работы мастеров живописи, графики и скульптуры, в том числе картины народных художников России Алексея Суховецкого, Валерия Полотнова, Геннадия Немеровского и Сергея Гавриляченко, работы председателя Союза художников России Андрея Ковальчука.

Полотна и композиции были отобраны во время Всероссийского выставкома. Он прошел в Орле 4–5 сентября при поддержке регионального правительства. В его работе принимали участие ведущие художники, искусствоведы и скульпторы, передает InfoOrel.ru.

Ранее стало известно, что в Благовещенске начало работать первое общественное выставочное пространство. На части стены в центре города свои картины может разместить любой желающий.