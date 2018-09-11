Машиностроительный завод в Орске остановил производство на месяц

Южно-Уральский машиностроительный завод в Оренбургской области приостанавливает работу на срок с 12 сентября по 7 октября. Предприятие является одним из крупнейших в Орске.

Сотрудники сразу нескольких подразделений отправлены в отпуск с сохранением 2/3 средней зарплаты. Причиной простоя является сложная финансовая ситуация, отмечает РИА «Оренбуржье». Всего на заводе работают около 3 тыс. человек.

Последний раз коллектив отпускали на отдых в начале мая. Рабочая группа по бюджетным проектировкам на 2019–2020 годах предложила подумать об отказе от антикризисной помощи. В последнее время машиностроительный завод берет любые заказы.

В августе судебные приставы Николаевского района Хабаровского края на два месяца приостановили деятельность асфальтобетонной установки, битумного и парового котлов, загрязняющих атмосферу и создававших угрозу для жизни и здоровья жителей.