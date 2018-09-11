Прямой эфир

Пенсионерка погибла после наезда иномарки в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе в Стерлитамаке, Республика Башкортостан. Об этом сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Авария произошла накануне, 10 сентября, около 22:10 на проспекте Октября. По данным ГИБДД, 21-летний водитель Kia допустил наезд на 61-летнюю женщину, которая пыталась перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила различные телесные травмы и была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась, не приходя в сознание.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иномарка сбила пенсионерку после столкновения с бензовозом в Нижнем Тагиле
Школьница погибла после наезда внедорожника в Приангарье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017