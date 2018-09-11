Пенсионерка погибла после наезда иномарки в Башкирии

Иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе в Стерлитамаке, Республика Башкортостан. Об этом сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Авария произошла накануне, 10 сентября, около 22:10 на проспекте Октября. По данным ГИБДД, 21-летний водитель Kia допустил наезд на 61-летнюю женщину, которая пыталась перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила различные телесные травмы и была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась, не приходя в сознание.

Обстоятельства аварии устанавливаются.