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Автомобиль сбил шесть человек на пешеходном переходе в Пермском крае

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Полицейские Пермского края по горячим следам задержали автомобилиста, сбившего шесть человек на пешеходном переходе в городе Чусовом. Авария произошла возле дома № 16 на улице Кирова. Водитель ВАЗ-2107 уехал с места, но его быстро нашли.

По предварительным данным, 56-летний мужчина был трезв и не справился с управлением, передает ИА «Ура.ру». По его вине пострадали шесть человек. Двое получили легкие травмы, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

В конце августа в Саратове неизвестный водитель врезался в толпу пешеходов на улице Саратовской, после чего машина скрылась с места происшествия. Травмы получили 64-летняя женщина и 21-летний велосипедист. Оба были госпитализированы.

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