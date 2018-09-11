Выставка о школе советского времени открывается в Уфе

В столице Республики Башкортостан планируют открыть выставку о школе советского времени «Школьные годы чудесные!». Официальная церемония открытия пройдет в среду, 12 сентября, в Национальном музее Республики Башкортостан.

Экспозиция выставки собиралась долгие годы. Коллекция содержит подлинные исторические документы и фотографии, а также советские школьные атрибуты в виде учебников, прописей, тетрадей, портфелей, перьевых ручек, дневников и многого другого.

Предполагается, что главной изюминкой выставки станет воссозданная обстановка школьного класса советского времени, пишет ИА «Башинформ».

Центральное место выставочного зала займет уникальное собрание раритетных букварей, самому «взрослому» из которых исполнилось 83 года.

Как рассказала заведующая отделом выставок Алсу Муфтахова, благодаря экспозиции современные школьники смогут увидеть, какой была школьная жизнь их родителей, дедушек и бабушек.