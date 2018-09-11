Два пожилых человека пострадали при пожаре в Нижегородской области

В городе Кулебаки Нижегородской области во время пожара в садовом домике пострадали два пожилых человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в ночь на 11 сентября в 2:56. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым огнем. Отмечается, что возгорание было поздно обнаружено, пишет ИА «НьсюНН».

Хозяева дома смогли выбраться из горящего здания самостоятельно до прибытия пожарных расчетов. У 75-летнего мужчины диагностированы ожоги 1–2-й степени, у 65-летней женщины — травмы ног. Оба пострадавших были госпитализированы.

Площадь возгорания составила 32 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стал недостаток конструкций и монтажа оборудования.