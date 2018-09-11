Пенза на два дня станет столицей хороводов

Пенза готовится к открытию межрегионального фестиваля фольклорных коллективов «Пензенский хоровод». Он состоится 14 и 15 сентября.

В фестивале примут участие сольные исполнители, а также фольклорные певческие и танцевальные ансамбли. Приглашены лауреаты международных и всероссийских конкурсов и Липецка, Саранска и Петербурга.

События будут разворачиваться на нескольких площадках Пензы. Так, на Юбилейной площади расположится ярмарка «Завалинка ремесел», а у центрального входа филармонии пройдет песенный марафон «Люби свой край и воспевай!». Послушать концерты можно будет в здании филармонии, передает ИА «Пенза-пресс».

В начале сентября в Псковской области прошло интерактивное занятие «От землянки до избы». Его участникам рассказывали о том, как правильно собирать избу и какие конструктивные особенности есть у этих зданий.