Волгоградцам покажут короткометражки фестиваля Kinematic Shorts

В Волгограде в креативном пространстве «ИКРА» в эту субботу, 15 сентября, покажут шесть короткометражных лент из Азии, США и Европы, признанных лучшими на III Международном кинофестивале Kinematic Shorts.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», в программе два американских фильма «Не геройствуй» и «Как тебе район?», драма из Индии «Поддельный кункум», словенская драма «Современное искусство», бельгийская трагикомедия «Катастрофа» и комедия из Великобритании «Гарнитура».

Отмечается, что российские картины также примут участие в параллельной программе фестиваля. Таким образом его организаторы собираются поощрить создателей работ, которые они считают наиболее интересными.

После просмотра киноманы могут проголосвать за понравившиеся фильмы на сайте фестиваля.

Фестиваль Kinematic Shorts проходит в десяти городах России, в том числе в Волгограде. На конкурс поступило около 3 тыс. заявок с разных уголков планеты.