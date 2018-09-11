Новая школа открылась в Энгельсе

Новая современная школа на 1,1 тыс. учеников открылась в микрорайоне Шуровая Гора в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Сегодня, 11 сентября, школа открыла свои двери для 800 учеников. Объект строился восемь месяцев и состоит из шести блоков. В здании разместили актовый зал на 750 мест, пищеблок, помещения для групп продленного дня со спальными местами, библиотека, два спортзала, книгохранилище, бассейн и многое другое, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как отметила директор новой школы Ольга Егорова, школа также оснащена всем необходимым для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, в коридорах уже запланирован ряд тематических рекреаций по биологии, робототехнике, экологии. Директор отметила, что есть множество идей, которые хотелось бы воплотить в «Школе нового века».

Министр образования области Ирина Седова выразила уверенность, что каждый ученик найдет себя не только в учебе, но и в спорте, науке и творчестве.