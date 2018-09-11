Фельдшера осудили за неверный смертельный диагноз в Тюменской области

В Тюменской области фельдшера скорой помощи осудили за неоказание помощи пациенту и подделку документов с целью скрыть преступление. В Тобольске 27 февраля на вызов к 67-летней пенсионерке приехала бригада скорой помощи, в составе которой была 30-летняя обвиняемая.

Женщина не стала проводить диагностические и реанимационные процедуры и неверно поставила диагноз — биологическая смерть вместо клинической. Медработники оставили больную сидящей в кресле. При этом незадолго до их приезда дама сама отвечала на звонки и сама попросила соседку вызвать скорую, информирует megatyumen.ru.

При заполнении карты вызова фельдшер изменила время прибытия, время пути, а также время снятия ЭКГ у пациентки. Подсудимая получила два года лишения свободы условно и запрет на работу врачом.

В августе во Владимирской области передали в суд уголовное дело в отношении фельдшера. Женщина отказала пенсионеру в медицинской помощи, и через несколько часов он умер.