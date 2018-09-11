Уроженец Дагестана сутки держал женщину в заточении во Владимире

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Владимира, уроженца Дагестана 33-летнего Магамедзафи Бабаева. Его обвиняют по статье «Незаконное лишение свободы, сопряженное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

Как уточняет онлайн-газета «Владимирские новости», в апреле 2018 года Бабаев ворвался в квартиру своей 36-летней знакомой, запер дверь и избил женщину. В течение суток он издевался над ней, бил, приставлял к горлу нож и душил, «добиваясь покорности», и после этого отпустил.

Женщина длительное время проходила лечение в стационаре и амбулаторно. О произошедшем она сообщила в полицию. По ходатайству следствия Бабаева заключили под стражу.

Сообщается, что правоохранительные органы подозревают, что это не единственный подобный поступок Бабаева. Гражданам, пострадавшим от его действий, рекомендуют обратиться в полицию.