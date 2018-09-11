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Режим ЧС ввели в Омской области из-за проблем с уборкой урожая

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В четырех районах Омской области объявлен режим ЧС, так как вода на полях не позволяет начать уборку урожая. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Максима Чекусова, обмолочено всего лишь 7% площадей (150 тыс. га), при этом в 2017 году к 10 сентября было убрано 60% (1,5 млн га).

Переувлажнение почвы зафиксировано в девяти районах. Такие метеоусловия сложились в области впервые за полвека.

«Готовим материалы для того, чтобы подать в Минсельхоз РФ на компенсацию затрат из резервного фонда. Готовиться надо к худшему. Мы постараемся всё, что можно, убрать, но, когда у нас влажность больше 25%, зерно уже не вымолачивается и просушить его крайне сложно», — цитирует Чекусова ИА «Город55».

После объявления режима ЧС Омская область сможет получить поддержку от федеральных властей. Если начнутся холода, невызревшее зерно автоматически превратится в фураж. Чекусов рассказал, что аграрии успели заготовить качественные корма для скота в необходимых объемах. Поэтому без молока и мяса жители не останутся, отмечает РИА «Омск-информ».

Напомним, урожай яблок 2018 года в Крыму может превысить прошлогодний показатель в 2,5 раза. В этом уверены в республиканском министерстве сельского хозяйства.

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