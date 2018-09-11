Прямой эфир

Территорию дома культуры благоустроили в селе в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Мохча Ижемского района Республики Коми состоялась торжественная церемония открытия обновленной территории Дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство муниципалитета и поселения, сотрудники культуры, школьники и местные жители. Заведующая мохченским ДК отметила, что все очень ждали этого ремонта, пишет ИА «Комиинформ».

В рамках работ были обустроены пешеходные дорожки и лестница, укреплена территория, установлены скамейки и система уличного освещения. Помимо этого, были обустроены водоотводные каналы.

Все работы были проведены за лето 2018 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На реализацию проекта было направлено более 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фасад Дома культуры в Южно-Сахалинске отремонтируют за 21,5 млн рублей
Губернатор Тамбовской области открыл Дом культуры в поселке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017