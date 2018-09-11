Территорию дома культуры благоустроили в селе в Коми

В селе Мохча Ижемского района Республики Коми состоялась торжественная церемония открытия обновленной территории Дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство муниципалитета и поселения, сотрудники культуры, школьники и местные жители. Заведующая мохченским ДК отметила, что все очень ждали этого ремонта, пишет ИА «Комиинформ».

В рамках работ были обустроены пешеходные дорожки и лестница, укреплена территория, установлены скамейки и система уличного освещения. Помимо этого, были обустроены водоотводные каналы.

Все работы были проведены за лето 2018 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На реализацию проекта было направлено более 1 млн рублей.