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«Аэрофлот» запустит код-шеринговые рейсы с Vietnam Airlines

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Фото: Global Look Press/Bayne Stanley/ZUMAPRESS
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» и национальный перевозчик Вьетнама Vietnam Airlines подписали Меморандум о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества между двумя авиакомпаниями. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, поступившем iz.ru.

Согласно документу, в 2019 году авиакомпании планируют запустить код-шеринговые рейсы по внутренним направлениям во Вьетнаме и России, а также расширить сотрудничество по другим бизнес-направлениям.

Vietnam Airlines выполняет три прямых рейса в неделю между Ханоем и Москвой. «Аэрофлот» осуществляет девять рейсов в неделю между Москвой и Вьетнамом с ежедневным вылетом в Ханой и двумя еженедельными рейсами в Хошимин.

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