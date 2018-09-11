Проект Курской области вошел в топ-100 конкурса «Доброволец России»

В топ-100 проектов Всероссийского конкурса «Доброволец России» включили проект Курской области «Верста-46». Он посвящен достопримечательностям региона.

Как уточняет «Курская правда», авторы разработки — сотрудник областного центра туризма Юлиана Жагапарова и преподаватель Курского госуниверситета Татьяна Мальцева. Проект нужен для того, чтобы туристы как можно больше узнали о мероприятиях, транспорте, красивых местах и развлечениях Курской области.

Агентство поясняет, что программа Акселерации проектов конкурса «Доброволец России» представляет систему обучения лидеров проектов и улучшения технологий их реализации. В основном она рассчитана на тех, кто уже самостоятельно реализует инициативы.

В программу включены дистанционные курсы, тренинг-сессии, в том числе и очные, поддержку в реализации добровольческих проектов.

В Петербурге в скором времени появится новый праздник — День добровольца. Его будут отмечать ежегодно 5 декабря.