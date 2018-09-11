Ковальчук провел первую тренировку в клубе «Лос-Анджелес»

Хоккеист Илья Ковальчук прибыл в расположение клуба НХЛ «Лос-Анджелес» и приступил к тренировкам в составе новой команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

После окончания тренировки россиянин заявил, что сможет легче проявить себя на площадке благодаря партнерам по команде.

«Цель хоккеиста — забрасывать шайбы, в этом вся суть игры. Необходимо понимать действия команды и принимать правильные решения. С такими партнерами, как Анже Копитар, Дастин Браун, Дрю Даути, легче выполнять то, что от тебя требуется», — приводит его слова RT 11 сентября.

"That's your goal, to score goals." - Ilya Kovalchuk pic.twitter.com/pEMFub5kFa — LA Kings (@LAKings) 10 сентября 2018 г.

35-летний россиянин подписал контракт с «Лос-Анджелесом» в июне 2018 года, соглашение рассчитано на три года. Ранее хоккеист играл в КХЛ за санкт-петербургский СКА. Помимо этого, спортсмен выступал за «Атланту» (2001–2010 гг.) и «Нью-Джерси» (2010–2013 гг.) в НХЛ. Сыграл 816 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач. Также в активе Ковальчука 32 игры (11+16) в розыгрышах Кубка Стэнли. В сезоне-2003/04 Ковальчук даже завоевал «Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 гол, 81 матч).

Регулярный чемпионат сезона-2018/19 начнется для североамериканского клуба 6 октября домашним матчем против «Сан-Хосе». Как пишет «Спорт-Экспресс», Ковальчук будет выступать под номером 17.