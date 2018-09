Ковальчук провел первую тренировку в клубе «Лос-Анджелес»

Хоккеист Илья Ковальчук прибыл в расположение клуба НХЛ «Лос-Анджелес» и приступил к тренировкам в составе новой команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

После окончания тренировки россиянин заявил, что сможет легче проявить себя на площадке благодаря партнерам по команде.

«Цель хоккеиста — забрасывать шайбы, в этом вся суть игры. Необходимо понимать действия команды и принимать правильные решения. С такими партнерами, как Анже Копитар, Дастин Браун, Дрю Даути, легче выполнять то, что от тебя требуется», — приводит его слова RT 11 сентября.

