Режиссеру Коляде грозит два года тюрьмы за нарушения ПДД

В Екатеринбурге начался процесс по делу местного режиссера Николая Коляды, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Накануне, 10 сентября, должно было начаться первое слушание, однако его перенесли из-за адвоката — он занят в другом суде.

Как уточняет ТагилСити.Ру, на драматурга подал в суд пострадавший в ДТП Кирилл Генералов. Он получил в аварии травму позвоночника и провел в больнице 10 дней, а сейчас требует возмещения ущерба в размере 1 млн рублей.

Сам Коляда рассказал, что Генералов первоначально просил сумму в 1,5 млн рублей. По совету своего адвоката режиссер перевел потерпевшему 250 тыс. рублей из расчета зарплаты в 35 тыс. рублей за семь месяцев. Однако эта сумма Генералова не устроила.

Следующее заседание суда запланировано на 19 сентября. Агентство отмечает, что драматургу грозит до двух лет лишения свободы.

В Турции режиссера Али Авджи приговорили к шести годам тюрьмы за его фильм «Пробуждение» о попытке госпереворота в июле 2016 года.