Нынешней осенью исполняется пять лет с момента провозглашения председателем КНР Си Цзиньпином инициативы совместного строительства «Одного пояса — одного пути». И за прошедшие годы эта инициатива из перспективной концепции не просто перешла в разряд реальности, но и продемонстрировала хорошие результаты.

Мы неизменно подчеркиваем, что инициатива «Один пояс — один путь» — это не «соло» Китая, а «симфония» с участием разных стран. И нам отрадно, что одним из активных сторонников совместного строительства «Одного пояса — одного пути», важным участником этой инициативы и ключевым партнером в ее реализации является Россия.

В мае 2015 года Китай и Россия подписали Совместное заявление КНР и РФ о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, в мае нынешнего года было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и ЕАЭС.

Подписание этих документов продемонстрировало решимость Китая и России совместно реализовывать инициативу «Один пояс — один путь» и сопрягать стратегии, продолжать координировать политические установки и искать новые возможности для сотрудничества.

Беспрепятственная торговля — важное направление совместной реализации инициативы «Один пояс — один путь». В течение пяти лет Китай и Россия активно искали возможности для систематического развития двусторонней и региональной торговли. И подписанное в этом году на саммите ШОС в Циндао Совместное заявление глав государств — членов ШОС по упрощению процедур торговли, бесспорно, заложило фундамент для реализации беспрепятственной торговли в регионе.

Теперь благодаря общим усилиям Китая и России двусторонняя торговля демонстрирует тенденцию стабильного и быстрого роста. В 2017 году ее объем составил $84,1 млрд, с увеличением на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В первом полугодии 2018-го показатель достиг $49,2 млрд, увеличившись на 25%, а по итогам года товарооборот, как ожидается, превысит $100 млрд.

Следует отметить, что значительно повышается китайский импорт из России. В первом полугодии 2018 года его рост составил 32%. Активное сальдо торгового баланса России с Китаем продолжает увеличиваться. Среди китайских потребителей начинает пользоваться популярностью всё большее число российских предметов широкого потребления, продукции сельского хозяйства и продуктов питания.

Пять лет, прошедших с момента запуска инициативы «Один пояс — один путь», были отмечены и непрерывным укреплением технико-экономического сотрудничества — как с Россией, так и с огромным числом других стран. За пять лет Китай учредил за рубежом в странах вдоль «Одного пояса — одного пути» 82 зоны торгово-экономического сотрудничества, которые создали 220 тыс. рабочих мест и принесли большие суммы налоговых отчислений. При этом постоянно увеличивается объем инвестиций стран — участниц Пути в Китай: в течение первых семи месяцев этого года он вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, динамика роста гораздо выше, чем в целом скорость увеличения зарубежных инвестиций в КНР.

Крайне успешно в эти годы шла и технико-экономическая кооперация Китая с Россией, учитывая, что у каждой из стран есть отрасли, в которых они имеют явное преимущество. Обе страны прекрасно дополняют друг друга в сферах капитала, технологий, кадров и рынка. Благополучно реализуются крупные проекты в области энергетики, инфраструктурного строительства, авиации и космонавтики, последовательно реализуется и ряд проектов в сферах обработки и производства, сельского хозяйства, торговли и логистики.

Наконец, минувшие пять лет можно с уверенностью назвать пятилеткой непрерывного углубления стратегической согласованности.

Конечно, последние несколько лет ситуация в мире оставалась крайне изменчивой, мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с большим числом трудностей и вызовов. Но рядом с рисками всегда есть возможности. Идея совместного строительства «Одного пояса — одного пути» — это предложение Китая улучшить систему глобального управления с целью создания сообщества единой судьбы, где страны сплачиваются перед опасностью и совместно делят обязанности и права.

Китай и Россия как добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры, столкнувшись с вызовами антиглобализма, торговым протекционизмом и экономической гегемонией, неизменно стоят на позициях взаимопонимания и взаимной помощи. Они занимают единую позицию в вопросах сохранения мирового торгового порядка, продвижения экономической глобализации и осуществления совместного развития и процветания.

Как любят говорить в Китае, «в лютые морозы познаешь стойкость хвойных деревьев, а друг познается в беде». Уверен, что взаимное доверие и дружба между Китаем и Россией выдержат все испытания. А совместное строительство «Одного пояса — одного пути» и дальше будет служить прочной платформой для углубления международного взаимодействия и совместного реагирования на сложную ситуацию.

Автор — полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ

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