Глава Минтранса запустил новый вагоноопрокидыватель «Восточного порта»

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих дал старт запуску нового тандемного вагоноопрокидывателя на третьей очереди специализированного порта с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный порт». Торжественная церемония состоялась 11 сентября в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Как информирует пресс-служба компании, новое оборудование позволит сделать процесс выгрузки угля безопаснее и экологичнее. Комплекс способен одновременно выгружать четыре полувагона общей грузоподъемностью до 300 т угля за 2,5 минуты.

«Высокая скорость обработки вагонов обеспечивает оптимизацию всего перевозочного процесса по сети РЖД и способствует увеличению товарооборота с потребителями угля в странах АТР в целях реализации экспортного потенциала России», — отметила Ирина Ольховская, коммерческий директор холдинга «Управляющая портовая компания», в состав которого входит «Восточный порт».

По ее словам, уже сейчас порт способен выгружать более 1400 вагонов в сутки благодаря применению закрытого комплекса вагоноопрокидывателей, а после ввода в эксплуатацию объектов третьей очереди грузооборот объекта вырастет с 25 до 45 млн т угля.