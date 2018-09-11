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Дело возбудили по факту убийства журналиста в Татарстане

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Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после обнаружения тела 30-летнего журналиста из Набережных Челнов Егора Орлова. Об этом сообщает ProKazan.ru со ссылкой на источник.

Следствию удалось установить, что перед исчезновением Орлов встречался со своим другом. Приятель признался, что они употребляли наркотики. Спустя некоторое время журналист сел в свой автомобиль Kia Rio и уехал в неизвестном направлении.

На днях в лесу у озера Отарка обнаружили машину Орлова. Вещи и документы были в автомобиле, ключи — в замке зажигания. Тело журналиста с признаками утопления нашли в самом озере. К тому времени он был мертв уже три дня.

В конце июля в ЦАР были убиты трое российских журналистов: репортер Орхан Джемал, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По одной из версий нападение было совершено с целью ограбления.

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