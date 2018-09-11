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В подмосковной квартире обнаружили платный концлагерь для кошек

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В Дмитрове Московской области женщина устроила настоящий концлагерь для животных, которых она брала на платную передержку. В двухкомнатной квартире были созданы такие суровые условия, что некоторые питомцы так и не вернулись к своим хозяевам.

Стоимость услуги составляла от 2000 рублей в месяц, отмечает портал «Подмосковье сегодня». Как правило, все деньги дама присваивала, а кошек и котят не кормила. В ее жилище нашли истощенных и больных животных. Ветеринарных паспортов не было. 

За помощью к зоозащитникам обратились несколько человек, которые еще успели забрать животных. Всего в квартире содержалось порядка 20–25 кошек и котят. Из-за антисанитарных условий содержания многие питомцы стали инвалидами.

Ранее британские ученые из университета Линкольна выяснили, что большинство домашних кошек любят сидеть в коробках из-за того, что чувствуют себя в них в безопасности. Кроме того, тесное пространство позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины.

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