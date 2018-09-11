Санаторий «Урал» наказали за кусачего осла

Осел, укусивший ребенка в контактном зоопарке, спровоцировал прокурорскую проверку в санатории «Урал» в Челябинской области. Оздоровительное учреждение проверили на соблюдение законодательства о ветеринарии и привлекли его работников к ответственности за нарушения ветеринарно-санитарных правил.

В надзорное ведомство подала жалобу мама ребенка, которого обитатель «Мишуткиного дворика» куснул. Обошлось без последствий, но женщина всё же решила об этом сообщить в прокуратуру. Выяснилось, что в контактном зоопарке санатория животные не вакцинированы. Кроме того, посетителям разрешали угощать питомцев, несмотря на запрет в законе «О ветеринарии».

Санаторий оштрафовали на 3 тыс. рублей. Всех животных отправили на карантин и вакцинировали. Все они оказались здоровы, передает ИА «Урал-пресс-информ».

В конце августа жительница Омска через суд добилась компенсации за то, что ее двухлетнюю дочь покусал енот в контактном зоопарке. Администрация должна выплатить пострадавшей 22,5 тыс. рублей.