Прямой эфир

Санаторий «Урал» наказали за кусачего осла

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осел, укусивший ребенка в контактном зоопарке, спровоцировал прокурорскую проверку в санатории «Урал» в Челябинской области. Оздоровительное учреждение проверили на соблюдение законодательства о ветеринарии и привлекли его работников к ответственности за нарушения ветеринарно-санитарных правил.

В надзорное ведомство подала жалобу мама ребенка, которого обитатель «Мишуткиного дворика» куснул. Обошлось без последствий, но женщина всё же решила об этом сообщить в прокуратуру. Выяснилось, что в контактном зоопарке санатория животные не вакцинированы. Кроме того, посетителям разрешали угощать питомцев, несмотря на запрет в законе «О ветеринарии».

Санаторий оштрафовали на 3 тыс. рублей. Всех животных отправили на карантин и вакцинировали. Все они оказались здоровы, передает ИА «Урал-пресс-информ».

В конце августа жительница Омска через суд добилась компенсации за то, что ее двухлетнюю дочь покусал енот в контактном зоопарке. Администрация должна выплатить пострадавшей 22,5 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Директор барнаульского зоопарка пришел на избирательный участок с тигрятами
Тюлень подружился с бабочкой в зоопарке Орегона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017