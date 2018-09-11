Прямой эфир

Велосипедист из Красноярска проедет 3 тыс. км до Ирана в одиночку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный красноярский путешественник Владимир Черников отправился в международную экспедицию «Персидский коридор». В рамках путешествия 67-летний мужчина в одиночку планирует преодолеть около 3 тыс. км на велосипеде до Ирана.

Как рассказали в Красноярском краевом отделении Русского географического общества, путь велосипедиста пройдет через горные дороги Армении, Азербайджана, Грузии, Южной Осетии, России и Ирана. Предполагается, что вся экспедиция займет один месяц.

Путешественник планирует повторить путь, по которому Советский Союз во время Великой Отечественной войны получал военную помощь от союзников, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Сам Черников отмечает, что своим путешествием он хочет напомнить своим современникам о том, что планета на всех одна.

В 2017 году Владимир Черников стал первым в мире, кто покорил на велосипеде Полюс недоступности Евразии, который находится в труднодоступном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путешественник из Омска добрался до Исландии на велосипеде
Мужчина доехал из Петербурга во Владивосток на инвалидной коляске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017