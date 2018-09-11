Велосипедист из Красноярска проедет 3 тыс. км до Ирана в одиночку

Известный красноярский путешественник Владимир Черников отправился в международную экспедицию «Персидский коридор». В рамках путешествия 67-летний мужчина в одиночку планирует преодолеть около 3 тыс. км на велосипеде до Ирана.

Как рассказали в Красноярском краевом отделении Русского географического общества, путь велосипедиста пройдет через горные дороги Армении, Азербайджана, Грузии, Южной Осетии, России и Ирана. Предполагается, что вся экспедиция займет один месяц.

Путешественник планирует повторить путь, по которому Советский Союз во время Великой Отечественной войны получал военную помощь от союзников, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Сам Черников отмечает, что своим путешествием он хочет напомнить своим современникам о том, что планета на всех одна.

В 2017 году Владимир Черников стал первым в мире, кто покорил на велосипеде Полюс недоступности Евразии, который находится в труднодоступном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.