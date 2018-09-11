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США включили «Адмирала Кузнецова» в рейтинг худших авианосцев

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Специалисты американского издания Business Insider включили российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в рейтинг худших, по их мнению, действующих авиа- и вертолетоносцев. Публикация вышла 5 сентября.

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Как отмечает «Газета.ру», в антирейтинге авианесущий крейсер занимает второе место, уступая лишь китайскому кораблю Liaoning, который также представляет собой обновленную версию советского «Варяга». Такой выбор издание обуславливает проблемами с силовыми установками у советских кораблей.

Третье место в списке занимает таиландский авианосец Chakri Naruebet. В последнее время судно остается в порту, его не используют в военных целях. За ним следует американский универсальный десантный корабль типа Wasp, его также не применяют в операциях военных сил страны.

Пятое и шестое место досталось австралийским вертолетоносцам типа Canberra, уточняет «Федеральное агентство новостей», а последнее седьмое место занимает самый дорогой в мире авианосец США Gerald Ford. Его ввели в эксплуатацию в 2017 году, но судну уже неоднократно требовался ремонт.

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