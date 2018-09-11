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Вашингтон пригрозил санкциями Международному уголовному суду

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти примут все возможные меры, чтобы защитить своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС).

Белый дом может ввести санкции в отношении судей МУС, подчеркнул Болтон в ходе выступления в Вашингтоне, приуроченному к годовщине терактов в США 11 сентября.

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Кого защищают США

По словам Болтона, речь идет в том числе о попытках суда привлечь к ответственности американских военных за ряд преступлений в Афганистане. Советник президента подчеркнул, что Вашингтон не будет сотрудничать с МУС и помогать этой инстанции.

«Мы дадим МУС возможность умереть собственной смертью. Если уж на то пошло, МУС уже фактически мертв для нас», — цитирует ТАСС заявление Болтона.

МУС год назад предупредил о возможности уголовного преследования США за их действия в Афганистане. Прокурор МУС Бенсуда Фату заявила о наличии доказательств ответственности Вашингтона за многочисленные военные преступления, совершенные в Афганистане с 2002 года.

В период с 2007 по 2011 годы в стране погибло более 10 тыс. гражданских лиц, добавила прокурор, отметив, что ответственность за это лежит как и на американском контингенте, так и на радикалах.

Тогда Болтон заявил, что эти расследования МУС по по Афганистану «не имеют под собой никакого основания», напоминает «Газета.ру».

Реакция правозащитников

Международная правозащитная организация Amnesty International высказалась против намерения Вашингтона. Правозащитники призвали США не использовать санкции в отношении МУС и ратифицировать его учредительный документ — Римский статус.

Многолетняя конфронтация США и МУС

Вашингтон в течение многих лет не признает юрисдикции МУС и не сотрудничает с инстанцией. При администрации Билла Клинтона в 2000 году США подписали статус суда, однако при Джордже Буше – младшем американские власти отозвали подпись. Одновременно в США приняли закон о возможности применения военной силы, если МУС задержит американцев на территории третьих стран.

После ухода Буша–младшего правозащитники обратились в МУС с требованием расследовать военные преступления в Ираке бывшего президента, вице-президента Ричарда Чейни и бывшего главы Пентагона Дональда Рамсфелда. Попытка к результату не привела.

Международный уголовный суд

Штаб-квартира МУС находится в Гааге, инстанция основана в 1998 году для расследования и слушания дел, касающихся военных преступлений и геноцида.

МУС вынес всего один обвинительный приговор — против лидера конголезских повстанцев Томаса Лубангу Дьило. Его приговорили к 14 годам лишения свободы за преступления, совершенные в ходе военного конфликта на северо-востоке Демократической республики Конго.

Сейчас МУС расследует дело бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо.

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