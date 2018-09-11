В исправительных колониях Приангарья появятся небольшие лесопилки

Предприниматели Иркутской области заинтересовались идеей размещения своих предприятий на площадках ГУФСИН. Представители четырех лесоперерабатывающих компаний уже побывали в цехах ангарской колонии и планируют приехать в Усть-Кут и Тайшет.

О возможности открытия небольших предприятий на базе колоний заявил глава комитета по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства при торгово-промышленной палате Восточной Сибири Дмитрий Донской. По его словам, которые приводит ИА IrkutskMedia, сейчас ведутся переговоры с администрацией колоний, прорабатываются условия.

В конце августа выездное заседание профильных комитетов ТПП ВС прошло в колонии в поселке Маркова. В нем участвовали и предприниматели. Центральной темой стало создание на базе исправительных учреждений в Приангарье различных групп товаров (от продуктов питания до готовых срубов домов) и поиск потенциальных инвесторов.