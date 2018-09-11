Армия России начала крупнейшие в истории учения «Восток–2018»

На Дальнем Востоке во вторник, 11 сентября, начались крупнейшие в истории России военные стратегические учения. Маневры под названием «Восток-2018» продлятся до 17 сентября и состоятся на пяти полигонах и в трех морях — Беринговом, Японском и Охотском.

Масштабы военных учений

Начавшиеся маневры можно сравнить с крупнейшими маневрами «Запад-81», которые проводились армией Советского Союза. К доставке многочисленной военной техники до места проведения маневров привлекли беспрецедентное количество железнодорожных составов.

В них задействуют силы Тихоокеанского и Северного флотов — более 80 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил телеканал «Звезда».

Участие в учениях примут 300 тыс. военных, десятки тысяч бронемашин, самолетов, вертолетов и беспилотников.

Поставленные задачи

Командование учениями осуществляет министр обороны Сергей Шойгу. В военном ведомстве сообщили, что в ходе учений отработают способы применения войсковых группировок разных видов (на земле, в воздухе и на воде. — Ред.) для обеспечения обороны страны.

Маневры требуются также и для проверки подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировки войск на значительные расстояния, пишет «Газета.ру».

Направленность учений

«Восток-2018» не направлены против НАТО, на прошлой неделе заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. Он напомнил, что учения проводятся в нескольких тысячах километров от западных границ России.

На учениях ожидается присутствие 91 наблюдателя из 57 государств.