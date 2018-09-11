Медколледж и психбольницу в Биробиджане отключили от канализации

Биробиджанский «Водоканал» отключил от канализации медицинский колледж и областную психиатрическую больницу. В обоих случаях причиной стали долги перед коммунальщиками. Они скопились из-за несвоевременного финансирования из регионального бюджета.

Как уточняет ИА EAOMedia, больница задолжала «Водоканалу» около 600 тыс. рублей, колледж — 130 тыс. рублей. Под отключение в больнице попало только административное здание. Корпуса, где находятся пациенты, функционируют в обычном режиме. А вот в колледже канализация перекрыта полностью. По словам директора учреждения Елены Поповой, учебный процесс сорван.

Между тем в конфликт вмешалась мэрия Биробиджана. Там заявили, что провели переговоры с представителями «Водоканала» и областного управления здравоохранения и распорядились восстановить водоотведение на социальных объектах. Учреждения согласились погасить долги перед коммунальщиками до конца недели.

В конце августа жители Биробиджана жаловались на цветность воды централизованной системы водоснабжения. В «Водоканале» тогда это объяснили ухудшением цвета воды в реке Бире.