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Завод по производству топливных гранул построят в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае появится завод по производству топливных гранул. Это будет совместный проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), компании JBICIG Partners из Японии и дальневосточной RFP Group. Соглашение стороны подписали в рамках четвертого Восточного экономического форума в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Минвостокразвития, завод построят в Амурске. Запуск запланирован на 2019 год. Общий объем инвестиций — $200 млн. Планируется, что мощность предприятия составит 135 тыс. т в год.

В будущем производство будет увеличиваться, появятся дополнительные заводы мощностью около 500 тыс. т в год. Значительную часть продукции будут экспортировать в Японию — несколько соглашений с потенциальными покупателями уже подписаны. Идут переговоры о привлечении в проект ведущих японских банков.

Ранее стало известно о том, что Россия и Южная Корея в рамках сотрудничества с КНДР ведут переговоры о создании энергетической и железнодорожной сети, которая свяжет Корейский полуостров и Евразию.

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