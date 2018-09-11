Обвиняемые в крупной афере в США россияне частично признали вину

Пятеро россиян, задержанных в июле в США по подозрению в мошенничестве на $4,5 млн., частично признали вину. Об этом во вторник, 11 сентября, агентству «РИА Новости» сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Несколько дней назад всех проходящих по этому делу перевели в тюрьму Нью-Йорка, после чего они предстали перед судом на первом заседании.

Собеседник агентства уточнил, что из подозреваемых их уже переквалифицировали в обвиняемых. Также россиянам отказали в освобождении под залог. США предоставили им бесплатных адвокатов.

Следующее заседание суда состоится 25 сентября. За сговор с целью мошенничества обвиняемым может грозить до 30 лет заключения, а за отмывание денег — 20 лет тюрьмы.

Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев были задержаны в США в конце июля. Минюст утверждает, что они входят в группу из 25 человек, которая размещала обманные рекламные объявления о продаже автомобилей. Получив от потенциального покупателя задаток, мошенники скрывались.

Общая сумма причиненного обманутым покупателям ущерба превыщает $4,5 млн. По данным следователей, в преступной группе также состояли выходцы из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Латвии, США, Турции и Украины.

В начале августа российские дипломаты встретились с Сувериным в тюрьме. По их словам, россиянин чувствовал себя удовлетворительно, предвзятого отношения к себе в тюрьме не испытывал.