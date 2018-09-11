Назван лучший европейский футбольный клуб 2018 года

10 сентября прошла церемония вручения наград от Ассоциации европейских клубов (ЕСА).

Как сообщает «Газета.ру», лучшим клубом 2018 года был признан мадридский «Реал», ставший победителем Лиги чемпионов.

Австрийский «Зальцбург» получил награду за наибольший спортивный прогресс. Бельгийский «Гент» был награжден за лучшую общественную и социальную программу ответственности.

Лучшими также были признаны женские клубы из Лондона — «Арсенал» и «Челси».

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ранее пообещал в ближайшее время вернуться к тренерской работе.

46-летний Зидан по собственному желанию оставил пост главного тренера «Реала» 31 мая. Под его руководством мадридцы три раза подряд выигрывали Лигу чемпионов, дважды — клубный чемпионат мира (в 2016 и 2017 годах), а также один раз — чемпионат Испании 2016/17.

Помимо этого, «Реал» завоевал Суперкубок УЕФА в 2016 и 2017 годах и Суперкубок Испании в 2017 году.

В августе сообщалось, что Зидан хочет возглавить английский «Манчестер Юнайтед».

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