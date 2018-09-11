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Сотрудница супермаркета в США съела ветчины на $9 тыс. за восемь лет

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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Сотруднице супермаркета, съевшей ветчины на $9 тыс., грозят обвинения.

При этом, как полагает шериф округа Тускарауас (штате Огайо), женщину вряд ли обвинят в краже в особо крупном размере, передает «РИА Новости».

Сотрудница была задержана по подозрению в том, что каждый день съедала на рабочем месте по нескольку ломтиков ветчины.

Умножив стоимость трех-четырех ломтиков на срок работы сотрудницы (восемь лет), владельцы получили сумму ущерба в $9 тыс.

Ученые Национального института здоровья США ранее пришли к выводу, что ограниченное питание помогает продлить жизнь и положительно влияет на здоровье.

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