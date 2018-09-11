Прямой эфир

Полет Су-35 на минимальной скорости попал на видео

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренировка многоцелевого сверхманевренного истребителя четвертого поколения Су-35С перед показательным выступлением на Восточном экономическом форуме попала на видео.

Запись сделали очевидцы полета и опубликовали на популярном видеохостинге YouTube. Полет истребителя на минимальной скорости проходит в районе острова Русский. Самолет совершает фигуры высшего пилотажа, пишет «РИА Новости».

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В день открытия форума запланирована сессия международного дискуссионного клуба «Валдай». Она будет посвящена новой геополитике и политической экономике Азии, после которой канал «Россия 24» вместе с клубом проведет теледебаты.

Среди ключевых событий ВЭФ организаторы отмечают бизнес-диалоги «Россия–Япония», «Россия–Китай», пленарную сессию Сбербанка об образовании в транзитном мире, пленарные сессии «Цифровой транспорт — будущее большой Евразии» и «Образование в цифровую эпоху», а также площадку, посвященную национальному проекту «Экология».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер-министр Южной Кореи рассказал о своих ожиданиях от ВЭФ
Олимпийские чемпионы провели мастер-классы для детей на ВЭФ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017