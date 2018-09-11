Полет Су-35 на минимальной скорости попал на видео

Тренировка многоцелевого сверхманевренного истребителя четвертого поколения Су-35С перед показательным выступлением на Восточном экономическом форуме попала на видео.

Запись сделали очевидцы полета и опубликовали на популярном видеохостинге YouTube. Полет истребителя на минимальной скорости проходит в районе острова Русский. Самолет совершает фигуры высшего пилотажа, пишет «РИА Новости».

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В день открытия форума запланирована сессия международного дискуссионного клуба «Валдай». Она будет посвящена новой геополитике и политической экономике Азии, после которой канал «Россия 24» вместе с клубом проведет теледебаты.

Среди ключевых событий ВЭФ организаторы отмечают бизнес-диалоги «Россия–Япония», «Россия–Китай», пленарную сессию Сбербанка об образовании в транзитном мире, пленарные сессии «Цифровой транспорт — будущее большой Евразии» и «Образование в цифровую эпоху», а также площадку, посвященную национальному проекту «Экология».