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Сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче

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Сборная России по футболу разгромила национальную команду Чехии в товарищеском поединке.

Как сообщает «Газета.ру», игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 5:1. Дублем в составе сборной России отметился полузащитник Алексей Ионов, забив один мяч с пенальти. Еще по одному голу на свой счет записали Александр Ерохин, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

В составе чешской команды отличился Томаш Соучек.

«Мы сыграли две игры — надо порадоваться победам. Не стоит переоценивать или недооценивать. Играли быстро, но за плечами ЧМ-2018. Там были другие скорости. Мы сейчас встретились с определенным соперником. Играли бы с французами » скорости тоже бы были, но мы бежали больше назад, а чем вперед», — подвел итог встречи главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Следующую встречу россияне проведут против команды Турции во втором туре Лиги наций. Игра состоится в Сочи 14 октября. 7 сентября подопечные Черчесова обыграли Турцию в Стамбуле со счетом 2:1.

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