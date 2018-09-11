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Венесуэла заключила ряд нефтяных соглашений на условиях, как при Чавесе

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Фото: Global Look Press/Avn
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Венесуэла заключила ряд соглашений о передаче нефтяных месторождений не менее семи компаниям на условиях, которые были распространены при прошлом президенте страны Уго Чавесе.

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По предварительным данным, компании получат компенсации за дополнительные объемы добытой нефти и возмещение вложений, пишет Reuters. Аналогичные условия были предложены в соглашениях в 1990-х годах при Уго Чавесе. При этом сам он о подобных сделках отзывался негативно.

Также в агентстве отмечают, что данное решение на фоне кризиса и гиперинфляции свидетельствует о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готов отменить меры, связанные с расширением роли государства в энергетике страны.

Также отмечается, что решение сталкивается с серьезными препятствиями, так как большинство вовлеченных компаний не имеют опыта работы с нефтяными месторождениями, и санкции США, скорее всего, будут препятствовать участию более опытных фирм в работе с государственным PDVSA в Венесуэле.

В начале 2018 года объем добычи нефти в Венесуэле упал до уровня 2002 года — 1,7 млн баррелей в сутки. Проблемы возникли из-за нехватки средств у государственной нефтяной корпорации Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

5 июня Мадуро заявил, что коррупционный скандал в государственной нефтяной компании PDVSA («Петролеос де Венесуэла»), разразившийся в 2017 году, связан с попытками США проникнуть в руководство компании, чтобы влиять на ее политику. 

Отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после досрочных президентских выборов в Венесуэле 20 мая. По их итогам Мадуро был избран на новый срок. Президент США Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввел новые санкции против Венесуэлы.

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