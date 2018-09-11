Канада сократила поставки бронемашин Саудовской Аравии

Канадская компания General Dynamics Land Systems сократила поставки бронетранспортеров (БТР) в действующем контракте. Изначально планировалось поставить 928 штук, но теперь это число сократилось до 742.

Решение сократить количество поставляемых бронемашин, согласно документам, было принято 29 марта 2017 года, сообщает телеканал CBС. Договор был заключен еще в 2014 году, его стоимость оценивается в 15 млрд канадских долларов.

Впервые об этом контракте общественности стало известно в 2015 году. Об этом написала газета The Globe and Mail. Тогда это вызвало широкий резонанс в связи с тем, что документ нарушает канадский закон о поставке вооружения в страны, в которых нарушаются права человека.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо в 2016 году заявил, что не станет отменять сделку, так как подписана она была прошлым правительством. Однако Трюдо отметил, что не собирается заключать подобных сделок в будущем. Представители компании контракт комментировать отказываются.

Отношения между Оттавой и Эр-Риядом обострились из-за задержания в Саудовской Аравии гражданских активистов, в том числе Раифа Бадави, семья которого имеет политическое убежище в Канаде.

2 августа Канада потребовала освободить «мирных борцов за права человека», однако в королевстве заявление расценили как вмешательство во внутренние дела страны.

Эр-Рияд отозвал посла из Оттавы и выслал канадского посла из Саудовской Аравии, прекратил действие двусторонних студенческих и медицинских программ, заморозил торговые и инвестиционные транзакции с Канадой. Саудовские власти планируют также отказаться от канадских активов.

Однако министр энергетики Саудовской Аравии заверил, что поставки нефти в Канаду продолжатся. А канадский премьер Джастин Трюдо пообещал поддерживать диалог с Эр-Риядом.

Решения Саудовской Аравии поддержали Бахрейн и ОАЭ. Позицию России 8 августа высказала представитель МИД РФ Мария Захарова.