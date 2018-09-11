Правила пользования сотовыми телефонами ужесточили в Белом доме

Правила пользования мобильными телефонами ужесточили для сотрудников Белого дома. Это произошло на фоне многочисленных утечек информации о состоянии дел в администрации США в СМИ.

По данным CNN, с января 2018 года сотрудникам было запрещено вносить телефоны во внутренние помещения здания. При этом сотрудники могли находиться в Белом доме со специально выданными служебными сотовыми.

Ими запрещалось пользоваться лишь в так называемой ситуационной комнате, где в том числе проводятся секретные разведбрифинги. Перед входом сотрудники должны были оставлять телефоны в специальных шкафчиках.

Однако из-за многочисленных утечек работникам администрации запретили держать в шкафчиках и служебные телефоны. Сотрудники теперь должны оставлять их в своих рабочих кабинетах, если им предстоит заслушать брифинг.

Ранее сообщалось, что планирующих участвовать в промежуточных выборах в конгресс США демократов призвали не использовать телефоны китайских производителей ZTE и Huawei из соображений безопасности.