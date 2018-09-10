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В Крыму ФСБ задержала приплывших дружить украинских рыбаков

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали на озере Сиваш в Крыму двух украинских рыбаков, незаконно проникших на территорию России. Мужчины переплыли границу на моторной лодке, при них было около 20 кг рыбы.

Нарушителей границы задержали в момент швартовки в районе села Стрелковое (Генический район). Они были нетрезвы, сообщает «РИА Новости».

Свой поступок рыбаки объяснили желанием наладить с крымскими коллегами дружеские отношения и поделиться опытом.

Мужчины задержаны на 48 часов для подтверждения личности и полного вытрезвления. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В марте ФСБ сообщила об обмене двух украинских пограничников, незаконно пересекших границу в Крыму, на двух российских, которые летом 2017 года заблудились во время патрулирования и случайно зашли на территорию Украины.

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