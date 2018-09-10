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Сбербанк подсчитал уровень зарплат молодых специалистов в России

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Сбербанк провел исследование и подсчитал среднюю зарплату специалиста в возрасте от 21 до 25 лет в России. Она составляет 22,1 тыс. рублей.

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Согласно исследованию, 21-летние специалисты получают в среднем 14,8 тыс. рублей, однако за пять лет работы их доход ежегодно увеличивается на 17% и достигает 27,7 тыс. рублей, пишет ТАСС.

При этом наибольшие зарплаты после пяти лет работы предлагают молодым специалистам в отрасли добычи полезных ископаемых (44,1 тыс. рублей), страхования (37,6 тыс. рублей) и в сфере финансов (26,8 тыс. рублей).

Также исследование отметило, что в других сферах молодым людям часто приходится делать выбор между карьерным ростом с небольшой начальной заработной платой и относительно высоким доходом, не предполагающим дальнейшего развития, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что разница в зарплате существует и по регионам страны. Например, в Магаданской области и на Чукотке молодые специалисты могут получать 54 тыс. рублей в месяц, тогда как в Москве данный показатель около 40 тыс. рублей.

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