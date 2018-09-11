Предпринимательница предстанет перед судом за попытку контрабанды тигров и медведей

Предпринимательница из Приморского края предстанет перед судом за попытку контрабанды частей тел амурских тигров, гималайских и бурых медведей, а также янтарь, оружие и боеприпасы.

Груз, расфасованный в 48 мешков, изъяли у иностранных граждан, которые пытались вывезти его за границу на снегоходах, сообщает Следственный комитет.

Следователи установили, что предпринимательница активно участвовала в деятельности ОПГ. Она подыскивала продавцов, предоставляла транспорт и пускала иностранцев из группировки жить в свой дом. Следствие в отношении нее завершено, уголовное дело направлено в суд.

Женщина находится под домашним арестом.

В начале августа в Приморье задержали иностранца, который пытался вывезти шкуру и кости амурского тигра. В Китае то и другое ценится как афродизиак.